Полицейские спасли едва не замерзшего водителя заглохшей фуры на трассе «Сибирь» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Заларинском районе к полиции с просьбой о помощи обратился водитель, фура которого заглохла на трассе Р-255 «Сибирь». Из-за суровых морозов из строя вышла проводка. Замерзнуть мог и сам мужчина. На место тут же выехал экипаж ДПС. Грузовик офицеры Геннадий Селезнев и Руслан Давлетгареев заметили в районе села Владимир. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы начали регулировать дорожное движение, параллельно обогревая в служебном автомобиле водителя большегруза. Позже прибыл автоэлектрик, Двигатель грузовика удалось запустить, после чего инспекторы сопроводили машину до ближайшего пункта обогрева, - рассказали в ведомстве.

«Большая благодарность сотрудникам полиции за то, что обогрели и сопроводили», записал видеообращения спасенный 39-летний мужчина.

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