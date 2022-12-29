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НовостиОбщество29 декабря 2022 4:52

Полицейские спасли едва не замерзшего водителя заглохшей фуры на трассе «Сибирь»

39-летний мужчина поблагодарил офицеров
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Полицейские спасли едва не замерзшего водителя заглохшей фуры на трассе «Сибирь»

Полицейские спасли едва не замерзшего водителя заглохшей фуры на трассе «Сибирь»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Заларинском районе к полиции с просьбой о помощи обратился водитель, фура которого заглохла на трассе Р-255 «Сибирь». Из-за суровых морозов из строя вышла проводка. Замерзнуть мог и сам мужчина. На место тут же выехал экипаж ДПС. Грузовик офицеры Геннадий Селезнев и Руслан Давлетгареев заметили в районе села Владимир. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы начали регулировать дорожное движение, параллельно обогревая в служебном автомобиле водителя большегруза. Позже прибыл автоэлектрик, Двигатель грузовика удалось запустить, после чего инспекторы сопроводили машину до ближайшего пункта обогрева, - рассказали в ведомстве.

«Большая благодарность сотрудникам полиции за то, что обогрели и сопроводили», записал видеообращения спасенный 39-летний мужчина.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала об истории 13-летней Алины из Иркутска, оставшейся без родных. Сотрудники МЧС России по Иркутской области решили исполнить ее заветную мечту в преддверии Нового года. Спасатели собрали деньги на билеты в Новосибирск. Там девочка проведет зимние каникулы.