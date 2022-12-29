В Иркутском ТЮЗе завершены первоочередные противоаварийные мероприятия Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Подрядчик завершил первоочередные противоаварийные мероприятия в Иркутске. Специалисты разобрали поврежденные перекрытия и участки кирпичной кладки, остатки деревянных и металлических конструкций, вывезли 420 тонн мусора. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Также сотрудники подрядной организации провели устройство временной конструкции крыши, смонтировали кровлю, сделали водосточную систему, укрепили балконы, утеплили теплотрассу и фундаменты. Фасад по улице Карла Маркса готовят к устройству баннера, - отметили в правительстве региона.

Напомним, пожар в историческом здании произошел 13 мая на глазах десятков очевидцев. Огонь перекинулся с соседнего заброшенного здания. Для тушения был объявлен сбор всего личного состава Иркутского гарнизона. В работу - введена резервная техника. Эвакуировано 50 человек. Спустя 2 часа огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Предварительной причиной случившегося назвали поджог.