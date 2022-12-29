Участников банды осудят за незаконную рубку леса на 14 млн рублей в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое членов банды черных лесорубов предстанут перед судом в Приангарье. Из-за их преступлений в 2021 году лесной фонд России потерял 14 млн рублей. Обвиняемый промышляли на территории Черемховского лесничества.. Как выяснили оперативники, древесину они использовали для своих нужд. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Злоумышленники с целью придания законности их действиям перекупали у местного населения договоры на приобретение лесных насаждений, - отмечают в ведомстве. - Один из обвиняемых, заранее подготавливавший указанные договоры, являвшийся работником местного участкового лесничества, отводил лесные участки с объемом древесины, значительно превышающим предусмотренный лимит.

К незаконной рубке леса привлекли не осведомленных о незаконности работы людей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Черемховский районный суд для рассмотрения по существу.