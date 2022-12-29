140 положительных тестов на COVID-19 за сутки получили жители Иркутской области

Два человека скончались от болезней, сопутствующих коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области за прошедшие сутки выявили и подтвердили 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость остается в прежних значениях, регион находится на так называемом плато. Всего с начала эпидемии заразились 35,7 тысячи сибиряков. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Полностью выздоровели 35,2 тысячи человек. За сутки врачи не зафиксировали ни одной смерти от ковида, однако два человека скончались от болезней, которые стали ему сопутствующими. Всего за несколько лет умерли 8848 человек и 915 пациентов соответственно.

Помимо коронавируса в Иркутской области бушуют сезонные заболеваний - ОРВИ и свиной грипп. Случаи гриппа зафиксировали по всей стране, в большей части регионов. Медики советуют соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах.

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