Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 декабря 2022 7:18

140 положительных тестов на COVID-19 за сутки получили жители Иркутской области

За день врачи не зафиксировали смертей от инфекции
Дарья БОЛЕСОВА
Два человека скончались от болезней, сопутствующих коронавирусу

Два человека скончались от болезней, сопутствующих коронавирусу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области за прошедшие сутки выявили и подтвердили 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость остается в прежних значениях, регион находится на так называемом плато. Всего с начала эпидемии заразились 35,7 тысячи сибиряков. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Полностью выздоровели 35,2 тысячи человек. За сутки врачи не зафиксировали ни одной смерти от ковида, однако два человека скончались от болезней, которые стали ему сопутствующими. Всего за несколько лет умерли 8848 человек и 915 пациентов соответственно.

Помимо коронавируса в Иркутской области бушуют сезонные заболеваний - ОРВИ и свиной грипп. Случаи гриппа зафиксировали по всей стране, в большей части регионов. Медики советуют соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08