Как будет ходить транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

Как будет ходить транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь 2023, рассказали в администрации города. Работу автобусов продлят до часа ночи, чтобы все иркутяне смогли успеть вернуться домой из гостей или, наоборот, доехать до родственников и друзей.

Как будет ходить транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь 2023: расписание

- В ночь на 1 января 2023 года муниципальный транспорт будет работать на автобусных маршрутах №6, №8, №28р, №33, №37, №67, - рассказали в мэрии.

Что касается трамваев, то до часа ночи на маршрутах будет курсировать транспорт под номерами 1, 4 и 5. Также пассажиров смогут троллейбусы №3, №4, №5, №7, №8. Первого января общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, на линии выйдут около 50 автобусов, 36 трамваев и 36 троллейбусов.

Как будет ходить транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь 2023, можно посмотреть на сайте администрации с указанием расписания.