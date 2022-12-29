Досрочные выборы главы Балаганского района назначили на 26 февраля 2023 года

Документы территориальная избирательная комиссия будет принимать до 26 января включительно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области назначили дату проведения досрочных выборов главы администрации Балаганского района - жители смогут опустить бюллетень 26 февраля 2023 года. Такое решение приняла дума муниципалитета. Об этом сообщает избирательная комиссия Приангарья.

- Выдвижение кандидатов начнется 30 декабря. Документы территориальная избирательная комиссия будет принимать до 26 января включительно. Документы на регистрацию можно будет предоставить до 18 часов 29 января. По решению думы сроки избирательных действий сокращены на одну треть, - сказано в сообщении организации.

Прошлого мэра района сняли с поста из-за утраты доверия: При этом причина утраты этого доверия неизвестны. Иск на бывшего главу администрации подал прокурор района.