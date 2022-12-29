Аварийные конструкции разобрали на территории театра юного зрителя в Иркутске

Вывезли 420 тонн мусора Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске закончили первый этап устранения аварийных конструкций театра юного зрителя, который пострадал от пожара. Рабочие смогли разобрать перекрытия, кирпичную кладку, убрать остатки дерева и металла. Всего удалось вывезти 420 тонн мусора. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Провели устройство временной конструкции крыши, смонтировали кровлю, сделали водосточную систему, укрепили балконы, утеплили теплотрассу и фундаменты. Фасад по улице Карла Маркса готовят к устройству баннера, - рассказали в госоргане.

Сейчас к концу походит техническая экспертиза здания, которая даст начало его реставрации. После этого решат вопрос финансирования - сколько денег потребуется на восстановление культурного учреждения, станет понятно позже.

Напомним, пожар уничтожил театр 13 мая 2022 года. По предварительной версии, причиной стал поджог, на стенах нашли следы горючей жидкости.