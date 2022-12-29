Количество ЧС за 2022 год снизилось в три раза в Иркутской области

В четыре раза сократилось количество пострадавших при ЧС Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области в три раза сократилось количество чрезвычайных ситуаций. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе провела заседание, во время которого сравнивали показатели 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Глава области отметил, что по сравнению с 2021 годом количество ЧС в регионе снизилось в три раза (4/12), погибших в 7,3 раза (3/22), пострадавших почти в четыре раза (476/1768), - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 29 декабря в Иркутском районе произошла трагедия: загорелся частный дом, в котором были дети. Пламя занялось внутри дома, дети стали заложниками огня и дыма. Спастись удалось только старшей сестре, которая должна была следить за младшими. Погибли три ребенка.

Прокуратура начала проверку по этому инциденту. Есть предварительная версия произошедшего: ночью загорелась гирлянда.

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