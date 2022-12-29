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НовостиЗвезды29 декабря 2022 10:26

Фильм "Без неба", снятый на Байкале с Дмитрием Певцовым, презентовали в сети

Картину сняли еще летом 2019 года
Дарья БОЛЕСОВА
Производство фильма заняло несколько лет. Фото: стоп-кадр видео на официальном YouTube-канале

Производство фильма заняло несколько лет. Фото: стоп-кадр видео на официальном YouTube-канале

На официальном YouTube-канале "кинокомпании Юрия Яшникова" опубликовали короткометражный фильм "Без неба", который сняли на Байкале. Производство картины заняло несколько лет, а перед началом фильма сказано, что лента вышла при поддержке министерства культуры Иркутской области.

Режиссером выступила Анастасия Зверькова, продюсером - Юрий Яшников. Над сценарием работали Зверькова вместе с Олегом Слободчиковым. Главную роль исполнил Дмитрий Певцов. Фильм длится 22 минуты. Как ранее писала "КП-Иркутск", по сюжету бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и чтобы забыться после смерти жены, он днями напролет слушает авиаэфир. Но побег от реальности невозможен, когда против сама стихия.

Закрытая премьера прошла еще в марте 2022 года. Весь год фильм представлял Иркутскую область на всероссийских и международных фестивалях, его отобрали в программу десятков кинофестивалей.