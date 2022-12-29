Экстренные службы перевели в режим готовности на время Нового года в Иркутской области

Главной задачей станет предотвращение чрезвычайных ситуаций Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области все экстренные службы перевели в состояние готовности на время новогодних праздников. Их главной задачей станет предотвращение чрезвычайных ситуаций, поэтому принято решение предпринять дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Объекты ЖКХ, энергетики, больницы, школы, дома культуры необходимо проверить и обеспечить резервными источниками питания. В котельных сформирован топливный запас. Усилены меры профилактики пожарной безопасности. Обеспечен контроль ситуации на дорогах, помощь автомобилистам, расчистка дорог от снега, - рассказали в пресс-службе.

Также на настоящий момент сформировали запас лекарств и сформировали график дежурств на новогодние праздники.

Напомним. в Иркутской области действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на запуск салютов вне организованных для этого площадок.