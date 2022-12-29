320 новых квартир получили пострадавшие от наводнения в Тулуне жители

На строительство направлено более 1,3 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулуне сдали в эксплуатацию четыре многоквартирных дома с жильем для тех, кто пострадал от наводнения. Новую жилплощадь получили не только тулунчане, но жители поселком Куйтуна и Заларей. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- На строительство направлено более 1,3 млрд рублей. Это средства резервного фонда Правительства Российской Федерации и областного бюджета, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, наводнение произошло в 2019 году, когда уровень воды в реках поднялся слишком сильно. В итоге частные дома, учреждения и многоквартирные дома оказались подтоплены. Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек, погибло 26 человек, еще 4 числятся пропавшими без вести.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что жители поселка Иркутского района, где при пожаре погибли трое детей, организовали сбор вещей. Они хотят помочь матери детей и ее старшему ребенку, которой удалось чудом выбраться из огня.