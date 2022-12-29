Пожар в частном деревянном доме по улице Киевской ликвидировали в Иркутске

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 29 декабря в Иркутске произошел пожар: по улице Киевской горел частный деревянный дом. Он начался около 18:00 по местному времени, диспетчеры получили тревожный звонок о происшествии. На место сразу отправили четыре пожарных расчета, об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- Самостоятельно из дома эвакуировались 2 человека. Предварительная площадь 40 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

На полную ликвидацию огня ушло больше часа. В итоге, пламя уничтожило 60 квадратных метров.

А ранним утром 29 декабря в Иркутском районе произошла трагедия - при пожаре погибли трое детей. Огонь занялся в деревянном частном доме, предположительно у розетки, где была включена гирлянда. В доме находилось четверо детей, самой старшей стала девочка 15-ти лет. Мама ушла на работу и сказала присматривать за младшими. В итоге, из огня спаслась только подросток.

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