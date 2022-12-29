89-летняя труженица тыла из Забайкалья вяжет носки для участников спецоперации

Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

В Забайкальском крае живет Мария Токмакова, 89-летняя труженица тыла, которая пережила Великую Отечественную войну. Не смотря на свой возраст, сибирячка помогает участникам специальной военной операции - она вяжет им теплые носки. Занимается рукоделием она с 10 лет, тогда она вместе с мамой вязала носки для солдат Великой Отечественной. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Операция началась на Украине, я все время смотрю и мне вспомнилось, вижу солдатики, бывает там и дождик и все, мне жалко стало, я начала снова вязать носки. Пока что связала 32 пары. Но буду вязать дальше, чтобы все солдатики, ребятки вернулись домой целые и невредимые с Победой, - рассказала Мария.

Волонтеры забирают готовые носки и упаковывают их в посылки, которые позже отправляют в зону действия спецоперации.