Жители Читы пожаловались на вандалов, срывающих новогодние украшения во дворах домов

Такая ситуация повторяется из года в год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чите появились вандалы, которые похищают новогоднее настроение у местных жителей. Они срывают украшения во дворах домов, портят или вовсе уносят елки. Жители своими силами и средствами украшают дворы, а потом расстраиваются. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Да, во дворе у нас был случай года два-три назад, когда нашу первую гирлянду стометровую просто сняли с кустов и унесли. Поэтому теперь мы применяем более решительные меры. Все крепим на хомуты, поэтому все пока у нас остается в целости и сохранности, - поделились лайфхаком читинцы.

Напомним, вандализм - наказуемый поступок, при установке личности полиция заводит административное дело. Согласно законодательству, за порчу имущества можно заплатить штраф до 40 тысяч рублей или пойти на обязательные работы от 120 часов.