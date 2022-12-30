Пожар повышенной сложности потушили на СТО в Усолье-Сибирском утром 30 декабря

Огонь начал распространятся в малярном цехе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Глубокой ночью диспетчерская служба Усолья-Сибирского получила сообщение о пожаре на стации технического обслуживания автомобилей. СТО располагалась на улице Индустриальной и уже неслабо полыхала. Пожару сразу присвоили номер повышенной сложности и отправили на место семь пожарных расчетов. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения кирпичное здание малярного цеха СТО было полностью охвачено огнем. Внутри находилось семь легковых автомобилей. Рядом был обнаружен пострадавший работник сервиса. Мужчина 1963 года рождения получил различные травмы при эвакуации из здания и был госпитализирован, - рассказали в ведомстве.

Для ликвидации пожара потребовалось около 3,5 часов. Огонь уничтожил площадь в 400 квадратных метров. Уже сейчас есть предварительная информация о причине начала появления огня - замыкание проводки.

Специалисты проводят проверку.

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