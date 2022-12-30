Еще шесть ледовых переправ ввели в эксплуатацию к 30 декабря в Иркутской области

Пересекать реки вне переправ - опасно для жизни Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области открыли еще шесть ледовых переправ через реки, к 30 декабря их общее количество достигло 28. Спасатели проверили, можно ли по переправам проехать на автомобили, и заявили - они безопасны и готовы к использованию. Об этом сообщает МЧС Приангарья.

- Шесть из них были введены в эксплуатацию в минувший четверг: по две в Катангском районе через реку Нижняя Тунгуска в населенных пунктах Непа, Ербогачен и в Мамско-Чуйском районе через реку Витим в поселках Мама и Витимский, по одной в Чунском районе через реку Чуна "Веселый-Паренда" и в Шелеховском районе через Иркут в селе Введенщина, - рассказали в ведомстве.

Автомобилистам еще раз напомнили, что строго запрещено переправляться через реку вне готовых переправ. Это опасно для жизни: машины легко проваливаются под лед из-за веса, и выбраться из них очень тяжело.

Также на переправах нельзя нарушать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

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