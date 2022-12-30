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НовостиПолитика30 декабря 2022 5:46

Первым кандидатом на пост мэра Балаганского района стал бывший глава администрации

Он решил оспорить мнение прокурора о своей отставке
Дарья БОЛЕСОВА
Политика сняли с поста из-за утраты доверия. Фото: избирательный комитет Иркутской области

Политика сняли с поста из-за утраты доверия. Фото: избирательный комитет Иркутской области

В Балаганском районе начался прием заявок на досрочные выборы главы администрации муниципалитета. Первым кандидатом стал бывший мэр Михаил Кибанов, он выступил как самовыдвиженец. До этого политика сняли с поста из-за "утраты доверия". Об этом сообщает избирательная комиссия Иркутской области.

- Для регистрации ему необходимы подписи 34 избирателей. Голосование состоится 26 февраля. Выдвижение кандидатов будет проходить до 26 января включительно. Документы на регистрацию принимаются до 18 часов 29 января. Сроки избирательных действий сокращены на одну треть, - рассказали в госоргане.

Напомним, прошлого мэра района сняли с поста из-за утраты доверия: при этом причина утраты этого доверия неизвестны. Иск на бывшего главу администрации подал прокурор района. Политик собирается оспорить мнение прокурора.