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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:27

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники ввели власти

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023 продлится до 10 января
Дарья БОЛЕСОВА
Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023 ввели региональные власти специальным постановлением № 313-пп "Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области". Что это значит, и где купить алкоголь, рассказали в службе потребительского рынка и лицензирования региона.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023

- В местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места проведения указанных мероприятий, запрещается розничная продажа алкогольной продукции, - сказано в сообщении пресс-службы.

То есть, ограничение продажи алкоголя в Иркутске в новогодние праздники 2023 действует в случаях, если рядом с точкой реализации проводят массовое мероприятие. Можно не бояться и купить домой алкоголь или выпить в ресторане - на общепиты ограничение не распространяется.