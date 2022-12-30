Следователи проверят информацию о долгах пе зарплате строителям медкорпуса в Иркутске

Застройщик может стать фигурантом дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области начали доследственную проверку по информации о том, что строителям корпуса онкологического центра в Иркутске не выплачивают кровно заработанные. Публикация об этом появилась в социальных сетях. Об этом сообщает СК Приангарья.

- В материале говорится, что задолженность составляет более пяти миллионов рублей. В рамках проверки следователи СК установят все обстоятельства произошедшего, будет изучена необходимая бухгалтерская и иная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Застройщик может стать фигурантом дела по статье за невыплату заработной платы.

Ранее "КП-Иркутск" писала об аферисте, который влюбил в себя девушку из Иркутской области и выманил у нее 1 миллион рублей. При этом он представился "сотрудником правоохранительных органов" и обещал ей построить семью, дом, завести собаку и т.д. Когда он получил деньги - просто сбежал.