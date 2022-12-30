Какая погода будет в Иркутской области на Новый год 31 декабря, рассказали синоптики

В Иркутске морозы будут не такими крепкими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какая погода будет в Иркутской области 31 декабря и в новогоднюю ночь, рассказали синоптики Гидрометцентра региона. По их прогнозу, не стоит ждать сильных снегопадов, снег пройдет в некоторых районах и достаточно скоро прекратится. Будет переменная облачность в большинстве территорий. А в некоторых районах ударят сильные морозы до -43 градусов.

- Переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный, в северных районах западный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -25,-30°, при прояснении до -35°, днем -17,-22°, местами -24,-29°, в северных и верхнеленских районах ночью -33,-38°, местами до -43°, днем -24,-29°, местами до -35°, - рассказали в Гидрометцентре.

В Иркутске тоже не стоит ждать снега, а морозы будут не такими крепкими: около -20 градусов. Ночью, правда, будет уже -27 градусов, поэтому все равно стоит одеваться теплее.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, как будут ходить электрички и междугородние автобусы в Новый год в Иркутской области. Расписание в праздники может измениться - будьте внимательны