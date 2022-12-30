Участок дороги по улице Карбышева сдали в эксплуатацию после реставрации в Иркутске

Дорогу расширили до трех полос Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске для автомобилистов открыли дорогу по улице Карбышева, где недавно проводили капитальный ремонт. Работы затронули участок от Северной до Ушаковской, а также от Карбышева до Лесной. Реконструкцию провели по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Это был капиталоемкий ремонт с непростыми инженерными решениями. Реконструкция затягивалась по срокам. Подрядчик корректировал проект, устранял выявленные нами и Стройнадзором замечания. Сейчас участок принят надзорными органами и введен в эксплуатацию, - заявил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

В рамках капитального ремонт уложили новый асфальт, смонтировали подпорные стенки, ливневую канализацию, при это установили локальные очистные сооружения. Также рабочие обустроили тротуары и опоры фонарей. Но самое главное - удалось расширить проезжую часть до трех полос.