Водитель LADA Vesta пострадал при столкновении с лошадью на дороге в Иркутской области

Лошадь погибла от удара Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области произошло очередное ДТП с участием лошади. Животное неожиданно выбежало на дорогу перед автомобилем, а водитель не успел среагировать и врезался в нее на полной скорости. Все произошло вечером 30 декабря около поселка Усть-Ордынский. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Инспекторы информируют, что в 2022 году зарегистрировано 243 наезда на животных, в результате которых два человека погибли и 20 ранено, - рассказали в ведомстве.

Водитель получил травмы и обратился в больницу, а животное погибло. Теперь полиция проводит проверку, пытается выяснить, кто хозяин лошади. Когда его личность установят, узнают, в чем причина побега животного.

В случаи нарушений на него могут составить протокол, а водитель - потребовать компенсации за ущерб своему здоровью и имуществу.