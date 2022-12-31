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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 2:52

Водитель LADA Vesta пострадал при столкновении с лошадью на дороге в Иркутской области

Животное неожиданно выбежало на дорогу
Дарья БОЛЕСОВА
Лошадь погибла от удара

Лошадь погибла от удара

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области произошло очередное ДТП с участием лошади. Животное неожиданно выбежало на дорогу перед автомобилем, а водитель не успел среагировать и врезался в нее на полной скорости. Все произошло вечером 30 декабря около поселка Усть-Ордынский. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Инспекторы информируют, что в 2022 году зарегистрировано 243 наезда на животных, в результате которых два человека погибли и 20 ранено, - рассказали в ведомстве.

Водитель получил травмы и обратился в больницу, а животное погибло. Теперь полиция проводит проверку, пытается выяснить, кто хозяин лошади. Когда его личность установят, узнают, в чем причина побега животного.

В случаи нарушений на него могут составить протокол, а водитель - потребовать компенсации за ущерб своему здоровью и имуществу.