Новогодний подарок от полиции: москвичу вернули Lexus спустя 10 лет после угона

Номера не раз подделывали Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске в канун Нового года полиция подарила подарок жителю Москвы - вернула Lexus, который у него угнали 10 долгих лет назад. Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили кроссовер, который вызвал подозрения. Цифры. выбитые на основных деталях авто, оказались неподлинными. Это подтвердила экспертиза. Тогда в работу включились сотрудники НЦБ Интерпола.

- После взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов Японии и при содействии представителей завода-изготовителя, оперативники узнали первоначальные значения всех буквенно-цифровых символов транспортного средства. После чего сотрудникам иркутского Интерпола удалось установить собственника автомашины, - рассказали в МВД Иркутской области.

Оказалось, что машину угнали в Москве больше 10 лет назад. Владелец и не надеялся снова увидеть свою "ласточку". Он прилетел в Иркутск, чтобы воссоединиться с потерянным автомобилем.