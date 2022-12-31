Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 3:10

Новогодний подарок от полиции: москвичу вернули Lexus спустя 10 лет после угона

Угнанный 10 лет назад Lexus вернула владельцу полиция Иркутска
Дарья БОЛЕСОВА
Номера не раз подделывали

Номера не раз подделывали

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске в канун Нового года полиция подарила подарок жителю Москвы - вернула Lexus, который у него угнали 10 долгих лет назад. Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили кроссовер, который вызвал подозрения. Цифры. выбитые на основных деталях авто, оказались неподлинными. Это подтвердила экспертиза. Тогда в работу включились сотрудники НЦБ Интерпола.

- После взаимодействия с коллегами из правоохранительных органов Японии и при содействии представителей завода-изготовителя, оперативники узнали первоначальные значения всех буквенно-цифровых символов транспортного средства. После чего сотрудникам иркутского Интерпола удалось установить собственника автомашины, - рассказали в МВД Иркутской области.

Оказалось, что машину угнали в Москве больше 10 лет назад. Владелец и не надеялся снова увидеть свою "ласточку". Он прилетел в Иркутск, чтобы воссоединиться с потерянным автомобилем.