Социальные выплаты проиндексируют с 1 января 2023 года в Иркутской области

До этого приняли решение об индексации зарплат бюджетников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области с 1 января 2023 года начнется индексация социальных выплат родителям и пенсионерам. Индексация выплат - это увеличение объема льгот в зависимости от уровня инфляции в регионе. Ее коэффициент в следующем году составит 1,055 для отдельных категорий выплат. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Изменение коснется ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области, - рассказали в пресс-службе.

То есть, индексируют те выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума. В Иркутской области социальную поддержку получают 715 тысяч человек.

Напомним, ранее власти региона приняли решение об индексации зарплат бюджетникам в 2023 году.

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