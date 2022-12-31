-20 градусов мороза продержится до ночи 31 декабря в Иркутске

Может пойти небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске 31 декабря началось с небольшого снега. Воздух влажный, ветер не слишком сильный, чтобы началась метель, но все же неприятный. Как сообщили в Гидрометцентре, днем в Иркутске будет около -20 градусов, а к ночи температура упадет.

- Переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура -17,-19 градусов, - рассказали синоптики.

Ближе к полуночи столбики термометров будут опускаться ниже -21 градусов, не но перейдут отметку в -27 градусов. Одевайтесь теплее, не забывайте о мерах безопасности во время прогулок и запусков салютов!

В Иркутской области действует особый противопожарный режим, который подразумевает надзор за использование пиротехники до конца новогодних праздников. Салюты можно запускать только с согласованных и подготовленных для этого площадок. Их список можно найти на сайте администрации города.

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