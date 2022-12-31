Двух человек спасли из пожара в многоэтажке по улице Франк-Каменецкого в Иркутске

Один мужчина поджог кресло и сбежал после ссоры с приятелями Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Диспетчерская служба спасателей Иркутска около часа ночи 31 декабря приняли тревожный звонок: жители многоквартирного дома по улице Франк-Каменецкого рассказали о пожаре. Огонь начал распространяться около чердака, из-под крыши валил густой дым. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

На момент прибытия спасателей из дома уже выбежали 11 человек. Одна женщина крикнула, что на третьем этаже у входа на чердак есть люди - пожарные бросились в подъезд. Действительно, на указанном месте было двое мужчин, из вытащили на улицу. Они получили травмы разной степени тяжести. Оказалось, что пострадала еще одна иркутянка - на ее лице и руках были ожоги. Женщина смогла самостоятельно выбраться во двор. Всех пострадавших отправили в больницу.

- Дознаватели МЧС России установили, что вечером 30 декабря компания из 4 человек собралась в подъезде и распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт, один из них поджег кресло и убежал. Остальные участники событий потушили мебель и легли спать. Через некоторое время огонь вновь вспыхнул, а жильцы дома вызвали пожарных, - рассказали в ведомстве.

Проверка продолжается.

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