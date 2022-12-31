Эскалатор на третий этаж начал работать на Центральном рынке Иркутска

Каждый день рынок посещают сотни людей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Центральном рынке Иркутска для посетителей сделали эскалатор, который позволяет комфортно передвигаться по этажам. Это позволит задействовать последний этаж в полной мере - раньше сюда мало кто поднимался, потому что не удобно тащить сумки. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Муниципальное предприятие – крупнейший торговый объект региона, ежедневно его посещают несколько десятков тысяч человек. Здесь можно приобрести свежее мясо, проверенное ветеринарной лабораторией, молочную продукцию от ведущих марок и местных производителей, фрукты и овощи, рыбу и икру, - рассказали в мэрии.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в регионе с железной дороги сошли несколько локомотивов. Это стало причиной задержки нескольких поездов минимум на 4 часа.