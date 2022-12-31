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НовостиОбщество31 декабря 2022 6:10

Эскалатор на третий этаж начал работать на Центральном рынке Иркутска

Это позволит разместить больше павильонов на тетьем этаже
Дарья БОЛЕСОВА
Каждый день рынок посещают сотни людей

Каждый день рынок посещают сотни людей

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На Центральном рынке Иркутска для посетителей сделали эскалатор, который позволяет комфортно передвигаться по этажам. Это позволит задействовать последний этаж в полной мере - раньше сюда мало кто поднимался, потому что не удобно тащить сумки. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Муниципальное предприятие – крупнейший торговый объект региона, ежедневно его посещают несколько десятков тысяч человек. Здесь можно приобрести свежее мясо, проверенное ветеринарной лабораторией, молочную продукцию от ведущих марок и местных производителей, фрукты и овощи, рыбу и икру, - рассказали в мэрии.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в регионе с железной дороги сошли несколько локомотивов. Это стало причиной задержки нескольких поездов минимум на 4 часа.