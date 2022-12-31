Уголовное дело после схода тепловозов с рельсов завел СК на транспорте Иркутской области

Из-за проблем на железной дороге задерживают поезда. Фото от очевидцев

СК на транспорте возбудил уголовное дело после схода с рельсов трех тепловозов на станции Гидростроитель в Иркутской области. Сейчас идет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного". Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Около трех ночи 31 декабря электровоз ехал в сцепке с 7 тепловозами, когда три их них сошли с рельсов. В это время произошло столкновение с тепловозом, который совершал маневр по второму главному пути станции Гидростроитель. У него в сцепке были вагоны с лесоматериалами.

- Сумма ущерба, причиненного ВСЖД, составила более 1 млн рублей. Кроме этого, было полностью остановлено движение на Байкало-Амурской транспортной магистрали, - рассказали в ведомстве.

Поезда теперь задерживаются минимум на 4 часа.

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