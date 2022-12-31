Четыре поезда опаздывают на 6 часов на ВСЖД после схода тепловозов в Иркутской области

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Четыре поезда дальнего следования задержали на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области. Причиной стал сход с рельсов четырех тепловозов на станции Гидростроитель. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

- Задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №97 Тында-Кисловодск, №91 Северобайкальск-Москва, №377 Усть-Илимск-Новосибирск, №347 Северобайкальск-Барнаул. Задержка составила от 6 часов до 9 часов, - сказано в сообщении.

Отметим, что раньше минимальная задержка составляла 4 часа, а максимальная - 7 часов. Пассажиров обеспечили водой и дополнительным питанием.

Напомним, СК на транспорте возбудил уголовное дело после схода тепловозов. Около трех ночи 31 декабря электровоз ехал в сцепке с 7 тепловозами, когда три их них сошли с рельсов. В это время произошло столкновение с тепловозом, который совершал маневр по второму главному пути станции Гидростроитель. У него в сцепке были вагоны с лесоматериалами.

Сумма ущерба - 1 миллион рублей.