До -22 градусов похолодает в Иркутске 1 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый день уже наступившего 2023 года в Иркутске выдался морозным. Столбик термометра сегодня опустится до -20...-22 градусов. К тому же, в городе ожидаются переменная облачность и переменный ветер до 5 м/с. В течение дня может выпасть небольшой снег. Об этом сообщают синоптики Иркутского УГМС.

- Тем временем по области без существенных осадков, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура -18...-23 градуса, в пониженных формах рельефа -27...-32, - обещают специалисты. - В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами - до -13 градусов.

Напомним, 30 декабря жителям жилого комплекса "Стрижи" в Иркутске удалось увидеть исполнение мечты своего соседа: он спустился на парашюте с 16-го этажа многоквартирного дома. Видео полета парашютиста появилось в социальных сетях.