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НовостиОбщество1 января 2023 2:04

43 пьяных водителей поймали в Иркутской области 31 декабря

13 из них сели нетрезвыми за руль в новогоднюю ночь
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
43 пьяных водителей поймали в Иркутской области 31 декабря

43 пьяных водителей поймали в Иркутской области 31 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД в новогоднюю ночь работали в усиленном режиме. За последние 24 часа полицейские поймали на дорогах Приангарья 43 хмельных автомобилиста. 9 из них - в областном центре и Иркутском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- При этом 13 водителей полицейские остановили пьяными за рулем уже после того, как пробили куранты, - отмечают в ведомстве.

Жителей Приангарья просят не оставаться в стороне. В случае, если кто-то из автолюбителей ведет себя подозрительно на дороге, об этом необходимо сообщить в полицию.

Напомним, в Усть-Куте услышал приговор аферист-альфонс, притворявшийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина выманил у женщины 1 млн рублей, обещая построить с ней любовь и создать семью.