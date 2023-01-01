43 пьяных водителей поймали в Иркутской области 31 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД в новогоднюю ночь работали в усиленном режиме. За последние 24 часа полицейские поймали на дорогах Приангарья 43 хмельных автомобилиста. 9 из них - в областном центре и Иркутском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- При этом 13 водителей полицейские остановили пьяными за рулем уже после того, как пробили куранты, - отмечают в ведомстве.

Жителей Приангарья просят не оставаться в стороне. В случае, если кто-то из автолюбителей ведет себя подозрительно на дороге, об этом необходимо сообщить в полицию.

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