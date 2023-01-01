Двадцать человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в Иркутске в новогоднюю ночь Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спустя 20 после боя курантов на телефон 101 в Иркутске поступил звонок с просьбой о помощи. Жильцы кирпичной пятиэтажки по улице Байкальской сообщили о пожаре. На место выехали семь расчетов со спецтехникой - в ловушке оказались люди на верхних этажах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 130 человек, в том числе 20 детей, - рассказали в ведомстве. - Когда на место приехало первое подразделение, шел дым из подсобного помещения на первом этаже, из-за чего наблюдалось сильное задымление, и оставшиеся жильцы не смогли эвакуироваться.

Пожарными по лестничным маршам были спасены 20 человек, в том числе 8 детей. Спустя 7 минут открытое пламя удалось потушить. Пострадали вещи в загоревшемся цоколе на площади 10 квадратных метров, отмечают в региональном МЧС.

Напомним, инспекторы ГИБДД в новогоднюю ночь работали в усиленном режиме. За последние 24 часа полицейские поймали на дорогах Приангарья 43 хмельных автомобилиста, при этом 13 из них сели за руль после боя курантов. В ближайшее время каждому из них предстоит лишение водительских прав.