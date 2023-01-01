6847 малышей родились в Иркутском городском перинатальном центре в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистикой рождаемости за прошедший год поделились в Иркутском городском перинатальном центре. В декабре на свет появилось 570 малышей, большую часть из которых составили мальчики.

- По итогам 2022 года в ИГПЦ родилось 6 847 малышей: 3 554 мальчика-красавчика, 3 293 девочки-припевочки, 108 двойняшек-обнимашек, - делятся радостью в соцсетях медучреждения.

Напомним, в преддверии Нового года в Иркутске сотрудники МЧС спасли из вентиляции в детсаду кота. Однако вид животного заставил прозвать его самым недовольным. Фото и видео четвероногого быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурю положительных эмоций у сибиряков.