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НовостиОбщество1 января 2023 2:30

6847 малышей родились в Иркутском городском перинатальном центре в 2022 году

Из них 108 - двойняшки
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
6847 малышей родились в Иркутском городском перинатальном центре в 2022 году

6847 малышей родились в Иркутском городском перинатальном центре в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистикой рождаемости за прошедший год поделились в Иркутском городском перинатальном центре. В декабре на свет появилось 570 малышей, большую часть из которых составили мальчики.

- По итогам 2022 года в ИГПЦ родилось 6 847 малышей: 3 554 мальчика-красавчика, 3 293 девочки-припевочки, 108 двойняшек-обнимашек, - делятся радостью в соцсетях медучреждения.

Напомним, в преддверии Нового года в Иркутске сотрудники МЧС спасли из вентиляции в детсаду кота. Однако вид животного заставил прозвать его самым недовольным. Фото и видео четвероногого быстро разлетелись по соцсетям и вызвали бурю положительных эмоций у сибиряков.