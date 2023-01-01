Автомобилисты в честь Нового года выстроили машины в форме зайца в Иркутске

Автомобилисты в честь Нового года выстроили машины в виде зайца в Иркутске Фото: Василий Вахрин

Участники автоклубов Иркутска оригинально поздравили горожан с Новым годом. Опытные водители выстроили свои машины в форме мордочки символа наступившего года, зайца, а также числа 2023. Видео опубликовано в телеграмм-канале "Дядя Миша/Drifttroopers" 31 декабря.

- Пусть наш зайчик, символ 2023 года, принесет вам счастье, удачу и много ярких моментов, - говорится в сообщении.

Напомним, за последние 24 часа полицейские поймали на дорогах Приангарья 43 хмельных автомобилиста. 9 из них - в областном центре и Иркутском районе. При этом 13 водителей полицейские остановили пьяными за рулем уже после того, как пробили куранты,