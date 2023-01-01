9000 человек получат звание «Ветеран труда Иркутской области» по новым правилам Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 1 января 2023 года звание «Ветеран труда Иркутской области» будет присваиваться за многолетний стаж работы на территории региона без наличия наград и почетных званий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. По всем вопросам необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Заявление и документы можно подать лично обратившись в учреждение, через отделения почтовой связи, с помощью портала Госуслуг или через МФЦ.

- Корректировка стажа работы была принята по многочисленным обращениям жителей региона и с учетом консолидированной позиции, выработанной по итогам рабочих совещаний с представителями исполнительных органов государственной власти, – отметил министр социального развития Владимир Родионов. - В настоящее время звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13 237 гражданам. По предварительным данным, изменения позволят получить это звание еще девяти тысячам жителей региона.

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих право на звание «Ветерана труда Иркутской области». Ознакомиться с новыми правилами более подробно можно ЗДЕСЬ.

Напомним, МРОТ в Иркутской области с 1 января 2023 года вырастет, как и по всей стране и составит 16 242 рубля. Ранее речь шла о сумме 15 279 рублей, которая была установлена 1 июня 2022 года. Необходимо учитывать, что данный показатель – базовый, без учета районного повышающего коэффициента. В нашем регионе районный коэффициент составляет от 30% до 70% в зависимости от территории. К слову, оклад работника может быть меньше МРОТ, но за счет премий он должен быть поднят до «минималки».

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