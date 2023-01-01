В музее «Тальцы» завершили строительство новой экспозиции Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В иркутском архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» готова еще одна экспозиция - одиннадцатая по счету из тринадцати. Здание находится в экспозиционной зоне «Московский тракт». Это целая улица, куда из сел перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины XIX – начала ХХ вв. В этом году на ее воссоздание было направлено 100 млн рублей из бюджета Приангарья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин) отбывал ссылку на территории Иркутской области в 1903 году, провел в здании одну ночь до определения места на жительство, и до своего побега он приходил периодически в волостное управление отмечаться, - рассказал директор «Тальцов» Владимир Тихонов.

Напомним, с 1 января 2023 года звание «Ветеран труда Иркутской области» будет присваиваться за многолетний стаж работы на территории региона без наличия наград и почетных званий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. По всем вопросам необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.