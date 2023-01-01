26-летний мужчина погиб при пожаре в Братске в новогоднюю ночь Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В новогоднюю ночь спасателям Приангарья сообщили о семи пожарах. Каждый из них был потушен. К сожалению, не обошлось без жертв. В загоревшемся строительном вагончике в городе Братске погиб человек. Также огонь охватывал многоквартирные и садовые дома, хозпостройки. Сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о том, что на улице 50 лет Октября в микрорайоне Порожский горит строительный вагончик, поступило в пожарно-спасательную службу в 04:40. К месту были направлены два пожарных расчета, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого подразделения из металлического вагончика шел дым. Звеном газодымозащитной службы входная дверь была вскрыта. Пожар ликвидирован в течение 15 минут.

Внутри спасатели нашли тело 26-летнего мужчины. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрооборудования.

Напомним, статистикой рождаемости за прошедший год поделились в Иркутском городском перинатальном центре. В декабре на свет появилось 570 малышей, большую часть из которых составили мальчики. По итогам 2022 года в ИГПЦ родилось 6847 малышей: 3554 мальчика, 3293 девочки.