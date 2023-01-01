Десять малышей родились в Иркутской области в новогоднюю ночь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шесть мальчиков и четыре девочки появились на свет в Приангарье. Больше всего малышей в Иркутске - там родились сразу семь деток, также по одному зарегистрировали в Братске, Ангарске и поселке Чунский. К счастью, практически все мамочки и их новорожденные чувствуют себя хорошо. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Эти малыши появились на свет в период с 10 вечера 31 декабря до полудня 1 января. Мы поздравляем семьи, в которых эта новогодняя ночь стала особенной. Наши врачи оказали мамам всю возможную помощь, - сказал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Больше всего родов в ночь на 1 января приняли в Иркутском городском перинатальном центре - там на свет появились четыре крохи.

Напомним, статистикой рождаемости за прошедший год поделились в Иркутском городском перинатальном центре. В декабре на свет появилось 570 малышей, большую часть из которых составили мальчики. По итогам 2022 года в ИГПЦ родилось 6 847 малышей: 3 554 мальчика-красавчика, 3 293 девочки, 108 двойняшек.