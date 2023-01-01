Правительство России утвердило программу социально-экономического развития Байкальска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Утверждена программа социально-экономического развития моногорода Байкальска до 2040 года. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, в 2013 году город лишился градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В первую очередь будет решена экологическая проблема Байкальска - отходы ликвидируют, промышленную площадку рекультивируют. Параллельно сюда будут привлекать туристов. Увеличить их количество планируют минимум в три раза. Для этого построят новые гостиницы, отели, хостелы и дополнительные канатные дороги на горнолыжном курорте.

Всего программа включает 62 мероприятия, которые обойдутся в 108 млрд рублей, из них 33,5 млрд направят из федерального бюджета, а 21,5 млрд рублей - из региональной казны.

Напомним, с 2023 года звание «Ветеран труда Иркутской области» будет присваиваться за многолетний стаж работы на территории региона без наличия наград и почетных званий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. По всем вопросам необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.