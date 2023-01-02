-20 градусов ожидается в Иркутске 2 января

Столбик термометров покажет -18-20 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первый понедельник нового года в регионе сохраняется морозная погода. Об этом сообщает иркутский гидрометцентр.

- Переменная облачность, без существенных осадков. В северо-восточных и западных районах местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с. Температура составит -18,-23 градусов. При облачной погоде -28,-33 градусов. В западных и южных районах местами -10,-15 градусов - говорится в сообщении ведомства.

В областном центре синоптики прогнозируют небольшую облачность. При этом день выдастся без осадков. Ветер переменный, до 5 метров в секунду. Столбик термометров покажет -18-20 градусов.