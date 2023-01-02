Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 января 2023 3:08

Более 3 миллионов рублей было направлено в 2022 году на поддержку оленеводов Иркутской области

Такие меры государственной поддержки осуществляются с 2014 года
Виктория КУДАЕВА
Чаще всего оленеводы тратят денежные средства на приобретение лодочных моторов, снегоходной и болотоходной техники. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Чаще всего оленеводы тратят денежные средства на приобретение лодочных моторов, снегоходной и болотоходной техники. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В 2022 году пять общин коренных малочисленных народов региона получили субсидии на развитие традиционной хозяйственной деятельности и содержание домашних северных оленей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Министерство продолжает оказывать содействие сохранению и развитию традиционной хозяйственной деятельности общинам коренных малочисленных народов. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки, которую мы предоставляем общинам с 2014 года, - отметил глава ведомства Илья Сумароков.

В сообщении отмечается, что две обратившиеся некоммерческие организации получили средства на содержание домашних северных оленей. Для трех родовых общин деньги направлены на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор. Чаще всего оленеводы тратят денежные средства на приобретение лодочных моторов, снегоходной и болотоходной техники.