Более 3 миллионов рублей было направлено в 2022 году на поддержку оленеводов Иркутской области

Чаще всего оленеводы тратят денежные средства на приобретение лодочных моторов, снегоходной и болотоходной техники. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В 2022 году пять общин коренных малочисленных народов региона получили субсидии на развитие традиционной хозяйственной деятельности и содержание домашних северных оленей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Министерство продолжает оказывать содействие сохранению и развитию традиционной хозяйственной деятельности общинам коренных малочисленных народов. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки, которую мы предоставляем общинам с 2014 года, - отметил глава ведомства Илья Сумароков.

В сообщении отмечается, что две обратившиеся некоммерческие организации получили средства на содержание домашних северных оленей. Для трех родовых общин деньги направлены на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор. Чаще всего оленеводы тратят денежные средства на приобретение лодочных моторов, снегоходной и болотоходной техники.