Два человека погибли при пожаре деревянного дома в поселке Мегет

К моменту прибытия спасателей, огнем был полностью охвачен одноэтажный деревянный дом. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 2 января в Иркутской области произошло шесть пожаров. Один из них в частном доме в поселке Мегет Ангарского городского округа. В результате случившегося погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 23:34. Очевидцы рассказали, что на улице Некрасова, в поселке Мегет горит частный дом. На место были отправлены три пожарных расчета. К моменту прибытия спасателей, огнем был полностью охвачен одноэтажный деревянный дом, - говорится в сообщении ведомства.

В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двоих погибших. Их личности устанавливаются. В течение получаса пожарные ликвидировали открытий огонь. Последствия пожара были устранены в пятом часу утра. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли дома. На месте работают дознаватели. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.