Пешеход погиб под колесами автомобиля в Усольском районе

33-летний житель поселка Мишелевка скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

В Усольском районе поздним вечером, 1 января, водитель автомобиля допустил наезд на пешехода. От полученный травм он скончался на месте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области.

- ДТП произошло в районе села Биликтуй. 23-летний водитель автомобиля «Тойота-Марк-II» совершил наезд на 33-летнего мужчину, - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно установлено, что пешеход шел по проезжей части навстречу транспортному потоку. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Житель поселка Мишелевка скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что пьяный водитель въехал в остановку в Тайшете. В результате аварии, от полученных травм его 35-летний пассажир скончался на месте.