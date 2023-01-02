Сотрудники ГИБДД навестили жительницу Улан-Удэ, которая чуть не родила в пробке

Экипаж откликнулся на просьбу и автоинспекторы незамедлительно доставили семью в роддом. Фото: пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД приехали на выписку к женщине, которой накануне помогли оперативно добраться до роддома. Полицейские поздравили молодую семью с прибавлением и пожелали новорожденной девочке здоровья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

- История произошла за несколько дней до Нового года. Инспекторы ДПС оформляли дорожно-транспортное происшествие на одном из проспектов в Улан-Удэ. Неожиданно к ним подбежал взволнованный мужчина, который рассказал, что у его жены начались схваты. Он попросил автоинспекторов сопроводить их в роддом через пробки, - говорится в сообщении ведомства.

Экипаж откликнулся на просьбу и автоинспекторы незамедлительно доставили семью в роддом. Уже через десять минут женщина родила здоровую девочку. Спустя несколько дней, 31 декабря, отличившиеся сотрудники Госавтоинспекции приехали в медучреждение на выписку, чтобы поздравить счастливую семью. Молодые родители выразили слова благодарности неравнодушным автоинспекторам за оказанную помощь.