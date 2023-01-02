Полицейские в новогоднюю ночь по горячим следам раскрыли угон автомобиля в Братске

«Ваз-2102», украшенный мишурой и елкой исчез с парковочной площадки возле дома. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Заявление об угоне автомобиля поступило в дежурную часть отделения полиции № 1 МУ МВД России «Братское». Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что в начале второго часа ночи обнаружил, что его транспортное средство отсутствует на месте парковки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как рассказал заявитель, «Ваз-2102», украшенный мишурой и елкой стоял на парковочной площадке перед домом. На розыск автомобиля были отправлены наружные отряды полиции. Через несколько часов он был обнаружен в Вихоревке, - говорится в сообщении ведомства.

В салоне отечественного авто находились двое молодых людей. Один из них местный житель, а другой приехал из Ангарска. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.