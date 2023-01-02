Движение поездов на станции Гидростроитель в Иркутской области полностью восстановлено

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В Братске рабочие полностью завершили восстановительные работы на месте схода нескольких локомотивов на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщается на сайте ВСЖД.

- Работы завершились в 03:58 по местному времени, - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщала "КП-Иркутск", сход трех локомотивов в объединенной группе тепловозов произошел 31 декабря в 02.58 ночи. В связи с происшествием, были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №97 Тында-Кисловодск, №91 Северобайкальск-Москва, №377 Усть-Илимск-Новосибирск, №347 Северобайкальск-Барнаул. Для ликвидации последствий были созданы оперативные штабы. Детальные причины происшествия устанавливаются.