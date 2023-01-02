Восемь жилых домов и детский сад остались без теплоснабжения в Иркутске

В Ленинском районе Иркутска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 1 января, в Ленинском районе Иркутска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Под отключение попали 8 многоквартирных домов и один детский сад. В домах проживает около 2500 человек. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- К полуночи теплоснабжение в жилых домах было восстановлено. Размораживания системы не произошло, - рассказал глава региона в своих социальных сетях.

Помимо этого Игорь Кобзев рассказал об оперативной обстановке в области в праздничные дни. Глава региона отметил, что все службы находятся на посту и отрабатывают все происшествиям. За сутки пожарные Иркутской области выезжали на тушение 21 возгорания. Спасено 36 человек, эвакуировано 153. Самой частой причиной пожаров становится короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Для охраны порядка на территории области за прошедшие сутки были задействовано свыше 600 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Сотрудники ДПС выявили 59 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.