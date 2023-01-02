Нетрезвая женщина-водитель из Ангарска семь раз пыталась обмануть алкотестер

Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В новогоднюю ночь, около четырех утра, сотрудники Госавтоинспекции в Ангарске остановили автомобиль, за рулем которого находилась 28-летняя местную жительницу. От нее пахло алкоголем, поэтому инспекторы предложили ангарчанке пройти освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Девушка согласилась. Однако всячески пыталась обмануть алкотестер путем задержки и прерывания дыхания. На восьмой раз девушка смогла сделать выдох, требуемый прибору для анализа. Прибор показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимую норму более чем в два раза, - говорится в сообщении ведомства.

Инспекторы составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет. Автомобиль ангарчанки помещен на специализированную стоянку.