Размер материнского капитала увеличился в Иркутской области

Средствами маткапитала в прошлом году распорядились около 10 тысяч семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января в Иркутской области проиндексирован ряд мер социальной поддержки. В их число также вошел и областной материнский капитал. Теперь он составит 122 934, 02 рубля. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Областной капитал предоставляется семьям Приангарья при рождения третьего и последующих детей последние 10 лет. За этот период сертификаты получили более 55 тысяч семей. Из них только около 4,6 тысяч в прошлом году. Средствами маткапитала в прошлом году распорядились около 10 тысяч семей, - рассказал глава региона.

Также губернатор отметил, что в прошлом году было исключено условие, при котором семья должна подтвердить свое постоянное проживание на территории региона не менее года к моменту рождения третьего ребенка. Сейчас женщине достаточно подтвердить факт постоянного проживания в регионе на момент рождения ребенка. Средства регионального маткапитала семья может направить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, ремонт жилья, покупку земельного участка для строительства дома или огородничества. Кроме того, на образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида, на получение ежегодной денежной выплаты.