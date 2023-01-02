Пьяный водитель въехал в опору линии электропередач в Усть-Ордынском районе

Водителю грозит лишение водительских прав, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером, 1 января, в поселке Усть-Ордынский 35-летний водитель «Тойота Филдер», не справившись с управлением автомобиля, совершил наезд на опору линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшие на место дорожные полицейские обнаружили у мужчины признаки опьянения. Это же подтвердила проведенная экспертиза. В результате случившегося виновник ДТП получил незначительные травмы, - говорится в сообщении ведомства.

Лихач привлечен к административной ответственности. Ему грозит лишение водительских прав, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, водителю необходимо будет восстановить поврежденную им опору ЛЭП.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала о громком дорожно-транспортном происшествии в Тайшете. Там пьяный водитель на BMW не справился с управлением и на высокой скорости въехал в остановку, а затем в забор частного дома. Его 35-летний пассажир скончался от полученных травм.